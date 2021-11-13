На Тернопільщині за тиждень зареєстрували понад три тисячі нових хворих на COVID-19

Понад три тисячі хворих на COVID-19 зафіксували цього тижня на Тернопільщині. За інформацією обласного центру з контролю хвороб, показник інфікованості у краї сягнув 20%. Відтак регіон знову у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки.

Тенденції із поширення коронавірусу на Тернопільщині негативні. В області зафіксували чергові антирекорди з виявлення нових випадків.

«І жовтень, і початок листопада для нас були досить складними. Працюємо без вихідних, тестуємо дуже багато людей. Пов’язано це із новим, виявленим варіантом штаму Дельта. Він дає велику контагіозність. Від одної людини може заразитися більше десяти. Клініка набагато важча, ніж була в попередній хвилі і на початку цієї хвилі. Люди хворіють важче, тривалість захворювання довша, не менше трьох тижнів люди лікуються, більше стається летальних випадків. Важливо не забувати про елементарні карантинні правила. Це носіння маски, тримання дистанції, дотримання карантинних правил у закладах громадського харчування, транспорті», – зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, від початку пандемії коронавірус лабораторно підтвердили у 97-тисяч людей. Втім, епідеміологи стверджують, що хворобу перенесло більше половини населення регіону.