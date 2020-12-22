На Тернопільщині за тиждень виявили понад дві тисячі хворих на грип і ГРВІ

2404 випадки грипу та ГРВІ виявили на Тернопільщині минулого тижня. 27 хворих через важкий стан госпіталізували.

Рівень захворюваності на грип і ГРВІ на Тернопільщині в грудні дещо знизився, – повідомляє обласний лабораторний центр. Втім, епідеміологи припускають, що реальна ситуація значно відрізняється від офіційної статистики.

“За наявними показниками в області захворюваність на грип та ГРВІ утримується на рівні сезонної, відповідає середньому показнику для відповідної пори року, не перевищуючи епідпорогове значення. Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 232,2 випадки на 100 тисяч населення, що становить 79,5% до розрахункового показника визначення початку епідемії: 292,2 випадки на 100 тис. населення. За останній тиждень кількість захворілих знизилась у порівнянні з попереднім тижнем поточного року на 7%: 2404 випадків проти 2585. Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 46,3% Госпіталізовано за звітний тиждень 27 осіб, із них 9 дітей. Кількість госпіталізованих зросла на 17,4%”.

Епідеміологи нагадують: у сезоні 2020-2021 років циркулює чотири віруси грипу: вірус A, H3N2; вірус В; вірус B/Phuket. Основним методом профілактики називають вакцинацію. Поки що в області від грипу щепилося лише 2794 особи.