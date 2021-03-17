На Тернопільщині за тиждень на грип і ГРВІ захворіло майже п’ять тисяч людей

Майже п’ять тисяч жителів Тернопільщини захворіли на грип і ГРВІ минулого тижня. У регіоні показник захворюваності понад 58% перевищує епідемічний поріг. Майже трьохсот людей госпіталізували до лікувальних закладів.

Найбільше хворих на грип і ГРВІ реєструють на Бережанщині, Шумщині, Лановеччині, Зборівщині. Там інтенсивність епідемічного процесу вища середнього. Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, тенденції щодо поширення грипу та ГРВІ в області негативні. Тернопільщина – один з регіонів України з найвищими показниками захворюваності.

«Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 463,8 випадків на 100 тисяч населення, за останні 7 днів захворіло 4802 особи, що на 58,7% перевищує рівень епідемічного порогу та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. На 9-ти адмінтериторіях: Бережанський, Бучацький, Заліщицький, Зборівський, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Чортківський, Шумський райони – вище середнього».

Понад третину серед хворих на грип і ГРВІ на Тернопільщині – діти до 18 років. Зокрема, близько тисячі недужих цього місяця зареєстрували серед школярів. Відтак окремі школи пішли на дистанційне навчання.