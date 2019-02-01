На Тернопільщині за сезон продали понад 8000 “новорічних дерев”

01/02/2019 Розмір тексту:

8403 хвойних дерев реалізовано під час ялинкової кампанії 2018-2019 років на Тернопільщині.

Про це поінформував відповідальний за ялинкову кампанію, головний спеціаліст відділу лісового та мисливського господарства, охорони і захисту лісів обласного управління Андрій Маланчук.

Приємно відзначити, що лісогосподарським підприємствам вдалося реалізувати більше хвойних цієї кампанії порівняно з ялинковою кампанією 2017-2018 років (6,4 тисячі – прим.). Разом із тим, не всі підприємства виконали планові завдання.

Так, Бережанське лісомисливське господарство план з реалізації хвойних виконало на 102,4%, стовідсотково план виконало Чортківське лісове господарство. Недовиконання спостерігалося в Бучацькому (95,8%), Кременецькому (91,9%) і Тернопільському (30,1%) лісгоспах.

Середня ціна погонного метра хвойного дерева становила 70 грн без ПДВ. Сума реалізації без ПДВ становить 534395,33 грн.

Протягом різдвяно-новорічного періоду працівники державної лісової охорони лісогосподарських підприємств посилено охороняли хвойні насадження від незаконних вирубувань. До патрулювань залучалися також працівники поліції.

Проведено 139 рейдів. Рейдовими бригадами виявлено 8 незаконно зрубаних хвойних дерев, затримано 8 осіб, до яких застосовано адміністративні штрафи в сумі 850 гривень. Шкода, заподіяна лісу, становить 3676 гривень, яку відшкодовано у повному обсязі.

Джерело: ternopillis.gov.ua