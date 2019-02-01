На Тернопільщині за сезон продали понад 8000 “новорічних дерев”
8403 хвойних дерев реалізовано під час ялинкової кампанії 2018-2019 років на Тернопільщині.
Про це поінформував відповідальний за ялинкову кампанію, головний спеціаліст відділу лісового та мисливського господарства, охорони і захисту лісів обласного управління Андрій Маланчук.
Приємно відзначити, що лісогосподарським підприємствам вдалося реалізувати більше хвойних цієї кампанії порівняно з ялинковою кампанією 2017-2018 років (6,4 тисячі – прим.). Разом із тим, не всі підприємства виконали планові завдання.
Так, Бережанське лісомисливське господарство план з реалізації хвойних виконало на 102,4%, стовідсотково план виконало Чортківське лісове господарство. Недовиконання спостерігалося в Бучацькому (95,8%), Кременецькому (91,9%) і Тернопільському (30,1%) лісгоспах.
Середня ціна погонного метра хвойного дерева становила 70 грн без ПДВ. Сума реалізації без ПДВ становить 534395,33 грн.
Протягом різдвяно-новорічного періоду працівники державної лісової охорони лісогосподарських підприємств посилено охороняли хвойні насадження від незаконних вирубувань. До патрулювань залучалися також працівники поліції.
Проведено 139 рейдів. Рейдовими бригадами виявлено 8 незаконно зрубаних хвойних дерев, затримано 8 осіб, до яких застосовано адміністративні штрафи в сумі 850 гривень. Шкода, заподіяна лісу, становить 3676 гривень, яку відшкодовано у повному обсязі.
Джерело: ternopillis.gov.ua
Додати свій коментар
Головні новини
- На Тернопільщині директор школи привласнював зарплату техпрацівниці, яка була на заробітках
- Поліція розшукує чоловіка, котрий втік із психлікарні
- На Тернопільщині за сезон продали понад 8000 “новорічних дерев”
- У Тернополі далі знаходять білборди кандидатів, встановлені з порушеннями
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...