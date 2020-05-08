111 адміністративних протоколів склали на Тернопільщині через порушення карантину. Більшість із них скерували до судів. Порушникам передбачені штрафи від 17 до 34 тисяч гривень.

Як повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, вихідними заплановане посилене патрулювання у регіоні. Оскільки до одинадцятого травня актуальні заборони щодо прогулянок у парках,а також роботи підприємств. Також діятимуть контрольно-пропускні пункти на в’їздах до міст і районів.

«Загалом від початку карантину було перевірено понад тридцять тисяч транспортних засобів. Насамперед перевіряємо водіїв з інших регіонів, іногородніх, водіїв автомобілів на іноземній реєстрації. Тільки минулими вихідними на територію регіону в’їхало понад три тисячі таких автомобілів. Водіїв і пасажирів з підвищеною температурою не було виявлено. У період минулих вихідних було складено три адміністративних матеріали за порушення карантинних вимог. Загалом від початку карантину по місту Тернополю було складено 52 адміністративних матеріали, по області – 111 адміністративних матеріалів».

Додамо, Кабмін оголосив адаптивний карантин в Україні до кінця року. Ймовірно жителям краю доведеться жити у нових реаліях, які насамперед стосуються суворого дотримання санітарно-епідеміологічних вимог.

Софія Романська

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