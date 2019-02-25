На Тернопільщині за пільговий період розмитнили 4500 “євроблях”

25/02/2019 Розмір тексту:

Пільговий період розмитнення автівок на іноземній реєстрації завершився учора о 12:00. Тернопільська митниця працювала до опівночі. Відтак за добу оформили понад 150 транспортних засобів. А загалом упродовж тримісячного пільгового періоду на Тернопільщині розмитнено близько 4500 «євроблях».

Найбільший ажіотаж серед «євробляхерів» був упродовж останнього тижня періоду пільгового розмитнення. Щодня на Тернопільській митниці оформляли близько двохсот автівок.

«Загалом Тернопільською митницею ДФС оформлено більше семи тисяч транспортних засобів, з них близько чотирьох з половиною автомобілів на європейській реєстрації, які прибували в режимі транзиту або тимчасового ввезення. Переважно розмитнювали автомобілі, які були ввезені з Польщі або Литви. В результаті до бюджету перераховано 450 мільйонів гривень. В останній день пільгового періоду на Тернопільській митниці було оформлено близько 150 засобів. Пік був з 18. 02 до 21.02», – каже начальник відділу організації митного контролю та оформлення Тернопільської митниці ДФС в області Тарас Гутик.

Розмитнення тернопільським «євробляхерам» обійшлося недешево. На загальну суму впливали вік автомобіля, об’єм двигуна, його тип, акциз за новими правилами, ПДВ, мито, збір до Пенсійного Фонду, а також вартість автівки. Відтак власникам транспортних засобів за розмитнення доводилося викласти в середньому понад дві тисячі доларів.

Загалом в Україні розмитнено за пільговий період 124 тисячі «євроблях», – зазначив заступник міністра фінансів Сергій Верланів. Цими днями українці оформляли щодоби по десять тисяч автівок. Відтак надходження до державного бюджету склали близько 8 мільярдів гривень.

Від сьогодні настає другий перехідний період розмитнення. Відтак оформляти «євробляхи» можна, але без 50% знижки. З 25-го травня до «євробляхерів» застосовуватимуть штрафи у розмірі 170 тис або конфісковуватимуть авто, якщо воно перебуває ввезеним із-за кордону більше тридцяти днів.

Софія Романська