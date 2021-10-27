На Тернопільщині за один день від COVID-19 вакцинували понад сім тисяч людей

7,5 тис. жителів краю вакцинувалися від COVID-19 на Тернопільщині учора.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Це найбільша кількість процедур від початку вакцинальної кампанії.

У регіоні запрацювали додаткові пункти щеплення. Це дає змогу імунізувати більше жителів краю. Втім, в окремих центрах масової вакцинації в години пік з’являються черги.

«Сьогодні ми наближаємо вакцину до кожного жителя Тернопільської області. Наше головне завдання зробити послугу щеплення від COVID-19 можливою для усіх громадян. Ми відкриваємо додаткові тимчасові пункти вакцинації як у самому місті так і по всьому регіоні. На днях вже встигли запрацювати тимчасові пункти щеплень на залізничному та автовокзалах Тернополя. Вчора, наприклад, у нас був рекордний показник – 7533 провакцинованих за день”, – каже Ольга Ярмоленко.

Загалом від початку вакцинації в області імунізовано 369 332 осіб. За словами епідеміологів, для формування колективного імунітету такої кількості щеплених недостатньо.