Шістьох водіїв у нетверезому стані зупинили патрульні минулої ночі на Тернопільщині. Один з порушників мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, не впоравшись з керуванням, потравив у ДТП.

Протягом року на Тернопільщині патрульні зупинили 800 водіїв у нетверезому стані. Правоохоронці спрямували їхні справи суду. Як зазначив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, за участю нетверезих кермувальників в області цьогоріч сталося понад 260 аварій.

“За одну лише нічну зміну патрульні виявили шість водіїв, які сіли за кермо напідпитку. Один з випадків стався близько 3-ї години ночі, на Привокзальному майдані. 24-річний водій, керуючи автомобілем Fiat, виїжджав від залізничного вокзалу зустрічною смугою для руху транспорту, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Hyundai. Патрульні прибули за вказаною адресою та під час спілкування з водієм автомобіля Fiat, виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянинові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер, на що останній відмовився. В ході з’ясування всіх обставин події, охоронці порядку встановили, що кермувальник автомобіля Fiat вже не вперше сів за кермо напідпитку та за рішенням суду його вже позбавлено права керувати транспортним засобом. Було складено протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило дтп) та за ч. 2 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння, винесено постанову керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права”.

Нагадаємо, за керування у нетверезому стані передбачений штраф 17 000 грн., також водія позбавляють прав на один рік. У разі повторних порушень, відповідальність подвоюється.