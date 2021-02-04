На Тернопільщині за місяць від COVID-19 померло п’ятеро медиків

П’ятеро медичних працівників забрав COVID-19 на Тернопільщині у січні.

За інформацією обласного лабораторного центру, показник летальності у цьому році в області почав стрімко зростати.

На Тернопільщині почастішали повторні випадки захворювання на коронавірус серед медиків. Епідеміологи пояснюють цей факт тим, що лікарі часто стикають з інфікованими.

«Серед летальних випадків від COVID-19 у січні – 5 медиків. Це дуже серйозний показник. Якщо говорити про медиків, то, за весь час пандемії в області захворіло 2600 медиків. Зареєстровано 12 летальних випадків минулого року. У цьому році захворіло 146 медиків, серед них – 5 летальних випадків. Тобто показник у відсотковому відношенні зріс у десять разів», – повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, минулої доби в області додалося 120 нових випадків коронавірусної хвороби. А загальне число лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у регіоні перевищило 38 тисяч.