На Тернопільщині за місяць оштрафували майже тисячу водіїв, котрі не користувалися пасками безпеки

947 адміністративних постанов склали на Тернопільщині через ігнорування пасків безпеки.

Про це повідомили у Патрульній поліції області. Порушники мають сплатити штрафи.

Як зазначив заступник начальника Патрульної поліції області Сергій Ганський, паски безпеки можуть врятувати життя. Відтак поліціянти займаються профілактикою цих порушень.

«Пристебнуті паски безпеки рятують життя людей при дорожньо-транспортних пригодах. Тому патрульні приділяють чимало часу саме профілактиці правопорушень пов’язаних з невикористанням водіями пасивних засобів безпеки. Також нагадуємо громадянам про необхідність перевезення дітей в спеціальних автокріслах, про недопущення використання заглушок для ременів безпеки, загалом дотримання правил дорожнього руху. На громадян, які порушили встановлені правила інспектори виносять постанови за ч. 5 ст. 121 – невикористання пасивних засобів безпеки в транспортному засобі КУпАП».

Додамо, за порушення правил користування ременем безпеки передбачено штраф у розмірі 510 грн.