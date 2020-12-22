17 аварій сталося цими днями на Тернопільщині. Патрульні пов’язують ДТП із неуважністю водіїв, недотриманням правил дорожнього руху та складними погодними умовами.

Одна з цих аварій трапилася на вулиці Шептицького у Тернополі. Повідомлення про аварію інспектори отримали 20 грудня близько 19.20. За попередньою інформацією, водій автомобіля Hyundai Accent не був уважним, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та наїхав на припаркований автомобіль MAN. Внаслідок автопригоди 42-річний кермувальник Hyundai отримав тілесні ушкодження. Його шпиталізували до лікувального закладу. На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група.

За прогнозами синоптиків, цього тижня зберігатиметься несприятлива погода. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними. Оскільки снігопади, ожеледиця, тумани значно ускладнюють рух автомобілів та сприяють аварійності.