На Тернопільщині за добу зробили рекордну кількість щеплень від COVID-19

Майже 4 500 щеплень від COVID-19 зробили на Тернопільщині за добу.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Це найбільша кількість процедур за добу від початку вакцинальної кампанії.

Нині в області працює 15 центрів вакцинації, 56 пунктів, а також до роботи задіяно 47 мобільних бригад.

«Ми робимо вакцинацію максимально доступною для всіх охочих жителів краю. Працюють центри масової вакцинації, кожен може прийти з документами та імунізуватися. Закликаємо проявити свою громадянську позицію та імунізуватися від COVID-19. Ми маємо зараз значні загрози поширення штаму Дельта. Важливо, щоб в жителів нашого регіону був колективний імунітет, щоб ми не допустили чергових спалахів. Наразі колективний імунітет є недостатнім, що протистояти поширенню COVID-19».

Загалом із початку вакцинальної кампанії на Тернопільщині уже щеплено 153 317 осіб. Для формування колективного імунітету необхідно вакцинувати понад 800 тис. жителів краю.