Двадцять хворих на коронавірусну інфекцію виявили на Тернопільщині за останню добу.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину ранку 4 червня в області зафіксовано 1220 випадків COVID-19. 26 із них летальні. 958 людей одужало.

В Україні уже 25411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 747 летальних, 11042 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 588 нових випадків.

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