На Тернопільщині за останню добу зареєстровано один летальний випадок внаслідок COVID-19.
Як повідомляють в ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, помер 78-річний чоловік із Скалата.
Загалом за добу підтверджено 199 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (38 осіб)
Бережанський район (19 осіб):
• м. Бережани – 16
• с. Нараїв – 2
• с. Підвисоке – 1
Борщівський район (9 осіб):
• м. Борщів – 4
• с. Жилинці – 1
• с. Кривче – 1
• с. Боришківці – 3
Бучацький район (8 осіб):
• м. Бучач – 4
• с. Осівці – 1
• с. Переволока – 1
• с. Підзамочок – 1
• с. Ріпинці – 1
Гусятинський район (18 осіб):
• смт Гусятин – 4
• м. Копичинці – 11
• с. Сидорів – 1
• с. Старий Нижбірок – 2
Заліщицький район (3 особи):
• м. Заліщики – 1
• смт Товсте – 1
• с. Дзвиняч – 1
Збаразький район (6 осіб):
• смт Вишнівець – 2
• с. Великі Вікнини – 1
• с. Колодне – 1
• с. Стриївка – 1
• с. Залужжя – 1
Зборівський район (1 особа):
• м. Зборів – 1
Козівський район (9 осіб):
• смт Козова – 7
• смт Козлів – 1
• с. Конюхи – 1
Кременецький район (8 осіб):
• м. Кременець – 5
• с. Будки – 1
• с. Бонівка – 1
• с. Чугалі – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (16 осіб):
• м. Монастириська – 4
• с. Ковалівка – 5
• сел. Коропець – 1
• с. Красіїв – 1
• с. Олеша – 1
• с. Криниця – 1
• с. Устя-Зелене – 2
• с. Коржова – 1
Підволочиський район (7 осіб):
• смт Підволочиськ – 1
• м. Скалат – 3
• с. Галущинці – 1
• с. Криве – 1
• с. Хмелиська – 1
Підгаєцький район (7 осіб):
• с. Галич – 1
• с. Старе Місто – 1
• с. Сільце – 2
• с. Можилів – 2
• с. Вербів – 1
Теребовлянський район (12 осіб):
• смт Микулинці – 1
• с. Іванівка – 1
• с. Долина – 1
• с. Дарахів – 1
• с. Лошнів – 2
• с. Вишнівчик – 1
• с. Буданів – 2
• с. Сущин – 1
• с. Вербівці – 2
Тернопільський район (16 осіб):
• смт Велика Березовиця – 3
• с. Біла – 4
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Підгородне – 1
• с. Настасів – 1
• с. Кип’ячка – 1
• с. Малий Ходачків – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Смиківці – 1
Чортківський район (9 осіб):
• м. Чортків – 7
• с. Ридодуби – 1
• с. Звиняч – 1
Шумський район (13 осіб):
• м. Шумськ – 5
• с. Васьківці – 2
• с. Биківці – 3
• с. Бриків – 1
• с. Великі Дедеркали – 2
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