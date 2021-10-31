На Тернопільщині за добу від COVID-19 щепили вісім тисяч людей

Понад вісім тисяч жителів краю щепилися від COVID-19 учора на Тернопільщині.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Загалом від початку вакцинальної кампанії в області вже щеплено 391 956 осіб.

У Тернопільській громаді діє 6 центрів щеплення. Від початку вакцинальної кампанії тут проведено понад 126 тис. процедур імунізації.

“Ми закликаємо всіх бути свідомими. У нас продовжується вакцинальна кампанія. За добу провакциновано понад дві тис. людей. Всього від початку вакцинації проведено понад 126 тис. щеплень. У нас функціонує 6 центрів вакцинації, аби забезпечити комфортні умови для мешканців нашого міста. Центри і пункти вакцинації продовжують свою роботу до 8 години вечора. Додатково у нас працюють дві мобільні виїзні бригади, які можуть забезпечити вакцинацію організованих колективів”, – зазначив начальник міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак.

Нагадаємо, з 8 листопада невакцинованих держслужбовців і вчителів відсторонятимуть від роботи без збереження заробітної плати. Відповідне рішення затвердив Уряд.