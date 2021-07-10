Понад 2600 щеплень зробили учора на Тернопільщині.

Про це повідомила регіональна координаторка з вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. Загалом у краї від COVID-19 імунізували понад 78 тис. осіб.

Наразі на Тернопільщині триває четвертий етап вакцинації. Щеплення в основному проводять особам від 18 до 59 років. Втім, у пріоритеті – особи з групи ризику. «Онкопацієнти – одна з пріоритетних груп для вакцинації від COVID-19. Також важливо якомога скоріше вакцинуватися особами з іншими хронічними захворюваннями. Ми вже досягли показника понад двох тисяч щеплень, які ми робимо за день. Кількість вакцинованих постійно зростає, але наразі цього не достатньо, щоб ми могли говорити про вплив колективного імунітету і захист від коронавірусної інфекції», – каже Марія Павельєва.

На Тернопільщині щеплення проводять вакцинами Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca. У центрах масової вакцинації застосовують препарат CoronaVac.

Додамо, наразі в області працює два центри масової вакцинації – у Тернополі та Чорткові.