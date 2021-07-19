Понад дві з половиною тисячі людей вакцинували від COVID-19 на Тернопільщині учора. У центрах вакцинації провели майже дві тисячі щеплень препаратом Pfizer.
Тернополянин Ігор Корольчук вирішив імунізуватися від коронавірусу. Чоловік каже, що взимку перехворів COVID-19 у важкій формі.
«Я знаю, що таке коронавірус, які він може дати наслідки, і ще раз того пережити не хочу. Вакцинуватися давно вирішив, але аж тепер дочекався доступної вакцини Pfizer. Адже за дослідженнями, вона вважається найбільш ефективною. Сподіваюся, що в мене виробляться швидко антитіла, і я хворіти більше не буду».
Додамо, на Тернопільщині цими вихідними у пунктах масової вакцинації всі охочі можуть імунізуватися вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Окрім Тернополя центри працюють у Чорткові, Бережанах і Заліщиках.
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