На Тернопільщині за добу вакцинували від COVID-19 понад дві з половиною тисячі людей

Понад дві з половиною тисячі людей вакцинували від COVID-19 на Тернопільщині учора. У центрах вакцинації провели майже дві тисячі щеплень препаратом Pfizer.

Тернополянин Ігор Корольчук вирішив імунізуватися від коронавірусу. Чоловік каже, що взимку перехворів COVID-19 у важкій формі.

«Я знаю, що таке коронавірус, які він може дати наслідки, і ще раз того пережити не хочу. Вакцинуватися давно вирішив, але аж тепер дочекався доступної вакцини Pfizer. Адже за дослідженнями, вона вважається найбільш ефективною. Сподіваюся, що в мене виробляться швидко антитіла, і я хворіти більше не буду».

Додамо, на Тернопільщині цими вихідними у пунктах масової вакцинації всі охочі можуть імунізуватися вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Окрім Тернополя центри працюють у Чорткові, Бережанах і Заліщиках.