Понад шість тисяч осіб щепилися учора від COVID-19 на Тернопільщині.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Це рекордна кількість процедур від початку вакцинації в області.

Побільшало охочих щепитися після запровадження нових карантинних обмежень. Біля центрів вакцинації з’явилися довжелезні черги, також побільшало виїздів мобільних бригад. «Для проведення вакцинації на сьогодні в області сформовано 59 пунктів щеплення, працює 47 підготовлених мобільних бригад, 15 центрів вакцинації, від початку кампанії провакциновано понад 330 тис. осіб, це 54,2% від кількості дорослого населення. Найбільше осіб ми вакцинували у серпні – понад 82 тис. жителів краю. Динаміка щеплень у вересні знизилася. Зараз простежуємо позитивну динаміку», – каже Ольга Ярмоленко.

Загалом на Тернопільщині імунізувалося 330 662 осіб. Регіон займає 16-те місце в загальноукраїнському рейтингу вакцинації.