23 аварії сталися на Тернопільщині минулої доби. Про це повідомили у патрульній поліції області. У двох ДТП постраждали люди, тривають розслідування.

Як зазначив заступник начальника патрульної поліції області Сергій Ганський, більшість аварій пов’язані із порушенням правил маневрування та перевищенням швидкості.

«Пікове навантаження на дорогах ми фіксуємо у середу, а також це п’ятниця. Якщо аналізувати період доби найбільш аварійний, він практично стабільний кожного дня — це ранок з 8 по 10 годину, в обідню перерву, а також вкінці робочого дня — з 17.00 по 20.00. Це пікові навантаження щодо дорожньо-транспортних пригод, а також і щодо кількості потерпілих. Загалом, за минулу добу на території Тернопільської області сталося 23 дорожньо-транспортні пригоди. Серед них: у 12-х випадках водії дійшли згоди та скористалися правом на складання європротоколу; у 9-х випадках ДТП патрульні склали на винуватців протоколи за ст. 124. Рішення прийматиме суд. 2 автопригоди, на жаль, сталися з потерпілими, усі обставини з’ясовуватиме слідчий по ДТП».

За словами поліцейських, попри збільшення штрафів аварійність на Тернопільщині залишається високою. Серед ключових причин ДТП – кермування у нетверезому стані, перевищення швидкості та порушення правил маневрування.