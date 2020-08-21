184 випадки зараження вірусом COVID-19 підтверджено за добу на Тернопільщині.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (45 осіб)

Бучацький район (10 осіб):

• м. Бучач – 3

• с. Звенигород – 2

• с. Підлісся – 1

• с. Жизомир – 1

• с. Сороки – 1

• с. Ріпинці – 1

• с. Трибухівці – 1

Бережанський район (31 особа):

• м. Бережани –17

• с. Рогачин – 1

• с. Лапшин – 2

• с. Посухів – 5

• с. Надрічне – 2

• с. Стригонці – 3

• с. Урмань – 1

Теребовлянський район (13 осіб):

• м. Теребовля – 12

• с. Малів – 1

Тернопільський район (8 осіб):

• с. Петриків – 1

• с. Велика Лука – 1

• с. Шляхтинці – 1

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Драганівка – 1

• с. Грабовець – 3

Заліщицький район (7 осіб):

• м. Заліщики – 3

• смт Товсте – 1

• с. Буряківка – 1

• с. Садки – 1

• с. Новосілка – 1

Борщівський район (3 особи):

• м. Борщів – 1

• с. Пищатинці – 1

• с. Стрілківці – 1

Збаразький район (12 осіб):

• с. Колодне – 1

• м. Збараж – 7

• с. Доброводи – 2

• с. Чернихівці – 2

Підволочиський район (4 особи):

• смт Підволочиськ – 1

• с. Криве – 1

• м. Скалат – 2

Монастириський район (3 особи):

• сел. Коропець – 2

• с. Красіїв – 1

Гусятинський район (1 особа):

• с. Ємелівка– 1

Козівський район (8 осіб):

• смт Козова – 4

• с. Дмухівці – 2

• с. Хоробрів – 1

• с. Козівка – 1

Чортківський район (24 особи):

• м. Чортків – 18

• смт Заводське – 2

• с. Білобожниця – 1

• с. Джурин – 1

• с. Залісся – 1

• с. Переходи – 1

Зборівський район (6 осіб):

• с. Озерна – 2

• с. Чистопади – 1

• с. Гаї-Розтоцькі – 1

• с. Погрібці – 1

• с. Носівці – 1

Кременецький район (5 осіб):

• м. Кременець – 3

• с. Білокриниця – 2

Підгаєцький район (1 особа):

• с. Мужилів – 1

Шумський район (3 особи):

• с. Малі Дедеркали – 2

• с. Биківці – 1

За даними ОЛЦ, за добу видужало 64 особи. Проведено 628 досліджень методом ПЛР та 75 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2. У трьох осіб виявлено позитивний результат. Також проведено 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у двох осіб виявлено позитивний результат.

Читайте на цю тему:

Помирають і молоді: коронавірус забрав життя 36-річного чоловіка, котрий не мав жодних хронічних захворювань

Кількість випадків коронавірусу на Тернопільщині перевищила чотири тисячі

Від коронавірусу помер експрезидент тернопільської “Ниви”