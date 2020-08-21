184 випадки зараження вірусом COVID-19 підтверджено за добу на Тернопільщині.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (45 осіб)
Бучацький район (10 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Звенигород – 2
• с. Підлісся – 1
• с. Жизомир – 1
• с. Сороки – 1
• с. Ріпинці – 1
• с. Трибухівці – 1
Бережанський район (31 особа):
• м. Бережани –17
• с. Рогачин – 1
• с. Лапшин – 2
• с. Посухів – 5
• с. Надрічне – 2
• с. Стригонці – 3
• с. Урмань – 1
Теребовлянський район (13 осіб):
• м. Теребовля – 12
• с. Малів – 1
Тернопільський район (8 осіб):
• с. Петриків – 1
• с. Велика Лука – 1
• с. Шляхтинці – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Драганівка – 1
• с. Грабовець – 3
Заліщицький район (7 осіб):
• м. Заліщики – 3
• смт Товсте – 1
• с. Буряківка – 1
• с. Садки – 1
• с. Новосілка – 1
Борщівський район (3 особи):
• м. Борщів – 1
• с. Пищатинці – 1
• с. Стрілківці – 1
Збаразький район (12 осіб):
• с. Колодне – 1
• м. Збараж – 7
• с. Доброводи – 2
• с. Чернихівці – 2
Підволочиський район (4 особи):
• смт Підволочиськ – 1
• с. Криве – 1
• м. Скалат – 2
Монастириський район (3 особи):
• сел. Коропець – 2
• с. Красіїв – 1
Гусятинський район (1 особа):
• с. Ємелівка– 1
Козівський район (8 осіб):
• смт Козова – 4
• с. Дмухівці – 2
• с. Хоробрів – 1
• с. Козівка – 1
Чортківський район (24 особи):
• м. Чортків – 18
• смт Заводське – 2
• с. Білобожниця – 1
• с. Джурин – 1
• с. Залісся – 1
• с. Переходи – 1
Зборівський район (6 осіб):
• с. Озерна – 2
• с. Чистопади – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Погрібці – 1
• с. Носівці – 1
Кременецький район (5 осіб):
• м. Кременець – 3
• с. Білокриниця – 2
Підгаєцький район (1 особа):
• с. Мужилів – 1
Шумський район (3 особи):
• с. Малі Дедеркали – 2
• с. Биківці – 1
За даними ОЛЦ, за добу видужало 64 особи. Проведено 628 досліджень методом ПЛР та 75 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2. У трьох осіб виявлено позитивний результат. Також проведено 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у двох осіб виявлено позитивний результат.
Читайте на цю тему:
Помирають і молоді: коронавірус забрав життя 36-річного чоловіка, котрий не мав жодних хронічних захворювань
Кількість випадків коронавірусу на Тернопільщині перевищила чотири тисячі