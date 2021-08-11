На Тернопільщині за день зареєстрували майже чотири десятки нових випадків COVID-19

37 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні.

За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, у регіоні простежується стрімка тенденція до зростання кількості хворих. У більшості з них — штам Дельта.

Коронавірус нині частіше виявляють у жителів краю молодшої вікової категорії. Симптоми хвороби частково відрізняються.

“Штам Дельта у тисячу разів агресивніший від класичних штамів. Також він у кілька разів агресивніший від британського штаму, який циркулював у Тернопільській області. Небезпека полягає в тому, що у багатьох випадках хворіють діти, підлітки, люди молодого віку. Раніше ми не бачили значної захворюваності серед дітей. Станом на сьогодні штам Дельта підтверджено по області у 52 випадках, 19 випадків у Тернополі. У загальній частині захворюваності області третину займають випадки, які трапляються у місті Тернополі. Починаючи з другої половини липня, ми бачимо зростання захворюваності”, – зазначив епідеміолог, в. о. директора лабораторного центру Юрій Дементєв.

Додамо, протягом місяця в області зареєстрували майже двісті нових випадків COVID-19. Також хворих побільшало і в лікувальних закладах.