Майже три тисячі щеплень від COVID-19 провели на Тернопільщині учора.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Найбільше процедур зробили препаратом Comirnaty від Pfizer.

На Тернопільщині діє сім центрів масової вакцинації. Вони працюють у Кременці, Бережанах, Чорткові, Заліщиках, Бучачі, Зборові і Тернополі. Там всі охочі можуть щепитися однією із доступних вакцин від COVID-19: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna.

“Жителі Тернопільської області продовжують активно вакцинуватися від COVID-19, що говорить не лише про їхнє відповідальне ставлення до власного здоров’я, а й про ефективність роботи Центрів масової вакцинації. У суботу, 24-го липня, на Тернопільщині було проведено 2880 щеплень від COVID-19. З них препаратом CoronaVac від Sinovac — 253, Comirnaty від Pfizer — 1614, AstraZeneca — 160, та Moderna — 853”.

Додамо, загалом в області різними видами вакцини щеплено понад 107549 тис. осіб.