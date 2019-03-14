З настанням весни пожежно-рятувальні підрозділи області все частіше залучаються до ліквідації пожеж в природних екосистемах.

Внаслідок людської необережності при поводженні з вогнем, чи цілеспрямованих підпалів – на відкритих територіях горить суха трава та минулорічні рослинні залишки.

Як повідомили у ДСНС, протягом минулої доби, 13 березня, пожежно-рятувальні підрозділи Тернопільської області залучались до ліквідації 17 пожеж в природних екосистемах. Загалом вогонь охопив понад 20 гектарів площі у різних районах області.