На Тернопільщині за час нерестової заборони оштрафували майже дві сотні рибалок

Майже дві сотні рибалок притягнули до відповідальності через масове виловлювання риби під часу «Нересту». Їм доведеться заплатити штрафи, а також компенсувати втрати, яких завдали навколишньому середовищу.

Операція «Нерест» діяла з початку квітня по червень. Упродовж цього періоду екологічні інспектори посилено стежили за дотриманням законодавства.

Як повідомив головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища області Роман Нитка, протягом нерестового періоду накладено штрафи на 193 рибалок. Справи порушників спрямовано до судів та у поліцію.

«За порушення вимог природоохоронного законодавства у сфері водних живих ресурсів, скоєних у період нересту, Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області до адміністративної відповідальності притягнуто 193 особи, на яких накладено штрафів на суму 13,6 тис. грн. 4 справи за вчинення правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 4 ст. 85, 88-1, 90 КУпАП, направлено для розгляду в суди. Вилучено 18 заборонених сітних знарядь лову водних живих ресурсів. За незаконний вилов водних живих ресурсів, занесених до Червоної книги України, 2 справи направлено до ГУНП в Тернопільській області».

Додамо, під час «Нересту» дозволяється любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом. Рибалити можна з берега в межах населеного пункту.