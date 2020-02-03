Тридцять першого січня з закритим переломом стегна до медзакладу звернувся житель Борщова, 1966 року народження. Чоловік випав з рейсового автобуса марки “ПАЗ”.

За попередньою інформацією, потерпілий заходив у транспортний засіб, який курсував за маршрутом “Цигани-Борщів”, але не втримав рівноваги та впав. Пенсіонер пересувається за допомогою тростини. Що стало причиною падіння, встановить слідство. Водій каже, що автобус не рухався і чому чоловік впав не розуміє.

Правоохоронці опитують свідків, аби встановити причини нещастя.