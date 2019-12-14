На автодорозі в Збаразькому районі у рейсовому автобусі сполученням “Тернопіль-Мусорівці”травмувалися двоє неповнолітніх жителів районного центру.

Як повідомляють у поліції, подія трапилася 13 грудня неподалік села Базаринці.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група ГУНП в Тернопільській області та Збаразького відділення поліції. Поліцейські встановили, що потерпілі випали з автобуса “Еталон” через задні двері та отримали травми.

Як зазначили свідки, у транспорті були вільні місця, проте парубки стояли на сходах біля виходу та спілкувалися з компанією молодих людей. Коли водій здійснював маневр повороту, один з хлопців зачепив ручку від задніх дверей і вони відрилася. Як наслідок, двоє неповнолітніх хлопців 2003 та 2006 років народження отримали легкі тілесні ушкодження.

Наразі слідчі призначили автотехнічну експертизу транспортного засобу, який поміщено на арештмайданчик.

Дана подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.