З підозрою на коронавірус госпіталізували жінку в інфекційне відділення Чортківської лікарні. Нещодавно вона повернулася з Іспанії.

Жінка їхала до Заліщиків, втім її стало погано, і вона зійшла на автостанції у Чорткові, – повідомив міський голова Володимир Шматько. Жінку госпіталізували у місцеве відділення Чортківської лікарні. Епідеміологи наразі досліджують її аналізи щодо коронавірусної інфекції.

«Жінка повністю ізольована. Всі пацієнти були переведені до інших відділень. Її була надана необхідна допомога, відібрані тести, які зараз досліджуються епідеміологами. Прошу усіх не панікувати. Найкращий спосіб нині – це самоізоляція. Рекомендую відмовитися від будь-яких вечірок, походів у кафе, громадських зібрань».

За інформацією МОЗ України, станом на ранок 15 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджені випадки COVID-19: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний). Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 79 повідомлень про підозру на COVID-19 (3 випадки підтверджено лабораторно, 64 – негативні, коронавірусу немає, 12 – досліджуються). З початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.

Софія Романська