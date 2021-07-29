Негода не тільки за кордоном наробила біди, але і в Україні. Зокрема, від величезного граду, дощу з сильними поривами вітру постраждали кілька сіл у Тернопільській області. У західному регіоні він випав в середу, 28 липня.

Про це повідомляють місцеві жителі, які масово публікують в соціальних мережах відео і фото після погодної стихії, передають Коментарі.

На фото видно дійсно величезні шматки льоду, що нагадують за формою українські пельмені, а іноді — перепелині яйця.

Місцеві жителі з тернопільського містечка Ланівці розповіли, що град буквально засипав їх територіальну громаду. Величезні шматки льоду, падаючи з неба, вибили овочі, фрукти на деревах і квіти на клумбах. Депутат Лановецької міської ради Давид Андрощук опублікував кадри з градом і дощем у своєму районі. Чоловік у замітці висловив надію, що стихія не пошкодить людям автомобілі, а в Україну не прийдуть американські смерчі.

Крім того, жителі Лановців, Оришківців і Волиці показали в мережі, що стихія наробила в їхніх громадах. Люди називали град на фотографіях “крижаними пельменями”.