Вакцинація диких тварин розпочинається на Тернопільщині. Проводитимуть цю процедуру задля профілактики сказу та зменшення захворюваності серед вовків, лисиць, єнотовидних собак.

Сказ – смертельно небезпечне захворювання. Переносять його в основному лисиці. Інфекція може призвести до летальних наслідків. Відтак задля профілактики в регіоні проводять вакцинацію тварин, – каже начальник відділу організації протиепізоотичної роботи головного управління Держпродспоживслужби в області Володимир Марків. По лісах з літаків розкидатимуть приманки із вакциною.

За словами фахівців Держпродспоживслужби, вакцина має вигляд брикетів коричневого кольору, розміром сірникової коробки. «Вона захована у спеціальну приманку, потрапляє в організм тварини при поїданні. Вакциноутримуючі приманки розкидатимуть з літака, на якому встановлено спеціальне обладнання, по території області, за винятком населених пунктів, водойм та режимних об’єктів. Звертаємось до жителів краю, не брати ці приманки до рук, не зачіпати взуттям та ні в якому разі не забирати додому. Просимо провести роз’яснювальну бесіду з дітьми та наголосити на їх небезпеці! Кампанія з пероральної вакцинації диких тварин проводитиметься під контролем спеціалістів Держпродспоживслужби».

На Тернопільщині минулого року зареєстровано 44 випадки сказу, деякі з них закінчилися летально. За словами епідеміологів, вакцинація у нашому регіоні дає результат. Оскільки цього року сказ виявляють рідше.

Софія Романська