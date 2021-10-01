Імунізація диких тварин від сказу розпочинається на Тернопільщині. В усіх районах області з літаків розкидатимуть вакцину з приманками. Таким чином хижаків імунізуватимуть від небезпечної недуги.

Для імунізації диких тварин область отримала понад 230 тис. доз вакцини від сказу. Цього достатньо, щоб охопити весь регіон, – повідомив на брифінгу начальник відділу організації протиепізоотичної роботи Держпродспоживслужби області Володимир Марків. З літаків розкидатимуть вакцини на всіх територіях, окрім водойм і населених пунктів.

“Запроваджена тотальна імунізація диких м’ясоїдних лисиць від сказу. Ми розпочинаємо цю роботу з 15 жовтня. Піддається обробці територія у 9,5 тис. квадратних кілометрів. Розкидається по 25 приманок на один квадратний кілометр. Минулого року було застосовано 27,5 тис. приманок. Вся ця робота обійшлася у 7,5 млн. грн. Залишаються території, які необроблені, оскільки на території водойм і населених пунктів не можна розкидати. Вакцина має форму паралелепіпеда, всередині знаходиться капсула з вакциною. Лисиця хапає приманку, травмує собі ротову порожнину, вакцина потрапляє в кров. Навіть однієї краплі вистачає, щоб викликати імунітет проти сказу”.

Таким чином на Тернопільщині диких тварин вакцинують четвертий рік поспіль. За інформацією Держпродспоживслужби, упродовж цього періоду випадків сказу серед хижаків відчутно поменшало.