Масову вакцинацію проти сказу проводять на Тернопільщині.

Зокрема, в регіоні з літаків розкидали вакцину, щоб попередити це небезпечне захворювання у диких тварин. Планове щеплення організували і для домашніх улюбленців.

Сказ – смертельно небезпечне захворювання. Переносять його в основному лисиці. Інфекція може призвести до летальних наслідків. Відтак задля профілактики в регіоні проводять вакцинацію тварин, – каже начальник відділу організації протиепізоотичної роботи головного управління Держпродспоживслужби в області Володимир Марків. По лісах з літаків розкидають приманки із вакциною.

«Вакцина має вигляд невеличкої коробочки – це рибна суміш, а в середині є капсула з медичним препаратом. Коли тварина з’їдає приманку, вакцина потрапляє у її кров, і тоді сказ її вже не загрожує. Розкиданням вакцини було охоплено площі близько десяти тисяч кілометрів. Це саме ті площі, де водиться найбільше диких тварин. Загалом було використано понад двісті тисяч доз вакцини. Основним збудником сказу у дикій фауні є червона лисиця. Ми використовували понаднормову кількість доз вакцини, оскільки в нашому регіоні є досить високий ризик поширення захворювання на сказ. Проблема сказу в нашому регіоні є досить давньою і вирішити її не так просто. Втім, вакцинація дає вирішення у цій ситуації. Масштабну кампанію вакцинації ми розпочали ще минулого року. Така практика використовується і у Європі та дає позитивні результати».

На Тернопільщині минулого року зареєстровано 44 випадки сказу, деякі з них закінчилися летально. За словами епідеміологів, вакцинація у нашому регіоні дає результат. Оскільки цього року сказ виявляють рідше.

Софія Романська