Учора на Тернопільщині діагностували 35 випадків захворювання на коронавірус. Серед причин збільшення кількості заражених COVID-19 — активні спалахи у Бережанах і Тернополі.

В обласному центрі минулої доби виявили дев’ятеро хворих на коронавірус. Відтак кількість інфікованих у Тернополі сягнула 574.

“В області показник захворюваності складає 250,9 випадків на сто тисяч населення. На сьогодні діє два спалахи. Один спалах пов’язаний з підприємством на території міста Тернополя. Ситуація там протягом останніх чотирьох днів стабільна. Зареєстровано від початку 21 випадок. Протягом останніх днів кількість хворих не збільшилася. В місті Бережани зареєстрований спалах про який я говорив. На жаль там число постраждалих збільшується. Загалом в області під підозрою залишається 148 осіб. Активних хворих залишається 811 людей”, – розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Учора дев’ять нових випадків коронавірусу діагностували у Чортківському районі. Також підтвердився COVID-19 у двох людей з Монастириського району. Географія коронавірусу розширилася на нові села Збаразького, Підволочиського, Тернопільського, Кременецького, Гусятинського і Теребовлянського районів.

Софія Романська