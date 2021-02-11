На Тернопільщині з коронавірусом бореться майже дві тисячі хворих

Майже дві тисячі хворих бореться з COVID-19 на Тернопільщині. Втім, це лише офіційна статистика. Лікарі припускають, що реальна кількість інфікованих набагато більша.

Попри зниження кількості щоденних виявлених випадків, ситуація з коронавірусом в області залишається напруженою. Зокрема, найбільше занепокоєння в лікарів викликають тяжкі випадки, які почастішали останнім часом, а також повторні зараження. Вони особливо небезпечні для людей з онкологічними, серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом.

«Бачимо, що почастішали важкі випадки. Заповненість ліжок в нас в області складає 23,6%. Тобто ми бачимо, що ліжка не заповнені. Але висока летальність відмічається. Щоденно реєструються летальні випадки. Хоча за 10 місяців пандемії якийсь імунітет виробляється. Але люди звертаються за медичною допомогою переважно у важких станах», – зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

За інформацією обласного лабораторного центру, колективний імунітет до коронавірусу наразі сформувався на рівні 36%. Лікарі кажуть, що цього не достатньо для стабілізації епідемічної ситуації. Відтак покладають надію на вакцинацію, яка ймовірно в Україні розпочнеться наступного тижня.