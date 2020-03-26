Шестеро лікарів заразилися коронавірусом на Тернопільщині, – повідомив на прес-конференції начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук. У декого з них — стан середньої важкості. Один чоловік лікується амбулаторно на самоізоляції.

З хворими на коронавірус на Тернопільщині контактувало понад три тисячі осіб. У деяких з них є підозри на це захворювання.

«Станом на сьогоднішній ранок у Тернопільській області — 15 інфікованих: троє людей знаходяться у лікарні швидкої допомоги, одна людина — на самоізоляції у місті Тернополі, всі інші хворі — жителі Монастириського і Заліщицького районів. Захворіли шість медичних працівників, дехто з них знаходиться на самоізоляції, інші перебувають у Монастириській центральній районній лікарні, одна жінка має середньо-важкий ступінь перебігу хвороби, вона перебуває на апараті штучної вентиляції легень. Контактних маємо більше трьох тисяч осіб, вони перебувають на спостереженні у сімейних лікарів. У нас визначені дві бази — лікарня швидкої допомоги та міська дитяча лікарня. Обидва лікувальні заклади на п’ятдесят ліжок, для того, щоб максимально локалізувати розповсюдження інфекції по області прийнято рішення щодо перепрофілювання Монастириської центральної районної лікарні в госпіталь, сьогодні там виписані хворі, призупинено амбулаторний прийом хворих, визначено сім місць, де може надаватися кисень, є три дихальних апарати, два можуть надавати допомогу при дихальній недостатності, додатково для потреби доставлено ще два дихальних апарати, два газових кисневих концентратори».

Додамо, учора від коронавірусу помер 68-річний чоловік з Монастириського району. Його поховали рідні у вечірню пору без священика.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

Міг заразитися на похороні: розповіли про священника, у якого виявили коронавірус

На Тернопільщині вже 15 випадків коронавірусу. Четверо хворих – лікарі

Помер житель Тернопільщини, котрий заразився коронавірусом

Перший випадок коронавірусу зафіксовано у Тернополі