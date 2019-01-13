На Тернопільщині з’явиться Російська православна церква?

13/01/2019 Розмір тексту:

Громади, які належали Московському патріархату, відтепер називатимуть російською православною церквою. Нагадаємо, 20-го грудня 2018-го року Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачає перереєстрацію назв з Української православної церкви Московського Патріархату на Російську православну церкву.

Перереєстрація розпочнеться, коли закон набуде юридичної сили. В управлінні з питань внутрішньої політики, релігій та національностей обласної державної адміністрації готуються до проведення відповідної роботи.

«Ми очікуємо, поки закон, ухвалений народними депутатами набуде юридичної сили. Відтоді ми розпочнемо роботу, яку передбачає закон. Буде виділено конкретний термін, щоб громада визначилася щодо своєї юрисдикції та внесла зміни в свої установчі документи. А загалом процедура, що стосується зміни назви, розпочинається з проведення загальних зборів громади. Також ми чекаємо, що в законі будуть конкретні рекомендації щодо проведення процедури здійснення реєстрації та внесення змін до назв релігійної громади», – розповідає начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей обласної державної адміністрації Ігор Кульчицький.

А тим часом ряд громад, які раніше належали Московському патріархату на Тернопільщині, переходять до православної церкви України. Тільки у 2019-му році зареєстровано п’ять звернень.

Проте у Тернопільській єпархії УПЦ МП стоять на своєму. «Ми маємо повноту церкви і євхаристійне єднання зі світовим православ’ям. Хочемо спокійно служити та молитися, нікуди переходити не плануємо», – зазначив канцлер УПЦ МП Степан Балан.

Залишитися у Російській церкві чи приєднатися до Православної церкви України, – вирішує громада.

Софія Романська