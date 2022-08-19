На заробіток «не виходячи з дому» спокусилися двоє жителів села Великі Гаї та мешканка Великої Березовиці Тернопільського району.

Зі слів потерпілих, вони придбали так звані інвестиційні пакети. Інформацію про такий спосіб заробляння грошей знайшли в Інтернеті. Привабливі відсотки, пропоновані організаторами шахрайської піраміди, не насторожили вкладників. Один з потерпілих інвестував понад 25 тисяч гривень, двоє інших – трохи менші суми. Та щойно гроші були перераховані, робота веб-ресурсу, який пропонував шалені заробітки, припинилася.

Поліцейські застерігають краян не вестися на такого роду обіцянки про легке заробляння грошей. Адже часто ір-адреси таких ресурсів вказують про їхню іноземну реєстрацію. Тому розслідувати подібні шахрайства непросто. Не ведіться на пропозицію здійснити реєстрацію по реферальному посиланню, оскільки дана система та обіцяні великі виплати – це найперші ознаки фінансової піраміди.