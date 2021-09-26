На Тернопільщині з COVID-19 бореться понад дві тисячі людей

219 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. А загалом в області з хворобою бореться понад дві тисячі жителів краю.

Приймають хворих на COVID-19 у семи лікарнях краю. У департаменті охорони здоров’я області вирішують питання щодо розгортання додаткових ліжкомісць.

“Останнім часом збільшується число підозр COVID-19 в щоденному режимі. Також зростає кількість лабораторно підтверджених випадків. Така динаміка простежується і в інших регіонах України. Схожа ситуація як у нас — в Чернівецькій області. Показники Тернопільської області відповідають реальній картині. І це насамперед є результатом доступності медичної допомоги. Люди, коли хворіють, можуть звернутися до сімейного лікаря, можуть отримати належну допомогу, можуть бути обстежені чи швидкими тестами, чи ПЛР”.

За словами лікарів, інфекційні відділення в лікарнях переповнені хворими на COVID-19. Зокрема, побільшало інфікованих, які потребують кисневої підтримки.