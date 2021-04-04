Число інфікованих COVID-19 на Тернопільщині сягнуло десяти тисяч. Понад півтори тисячі жителів краю перебувають у лікувальних закладах з важкими формами коронавірусу, інші лікуються амбулаторно під наглядом сімейних лікарів.

Учора в області додалося майже сімсот нових випадків захворювання. Аналогічну кількість інфікованих виявляють третю добу поспіль.

“Середньодобова кількість хворих та середньодобова кількість людей, що помирають, є дуже високою. В останні дві доби ми реєструємо більше семисот лабораторно підтверджених випадків, близько семисот підозр. Завантаженість ліжок, на думку експертів ВООЗ, буде супроводжуватися зростанням смертності. На превеликий жаль, це так і відбувається. Природно, що маємо працювати на випередження, а отже ми маємо мати прогноз, що нас чекає. Прогноз наших фахівців наступний, ми зможемо очікувати якихось позитивних тенденцій в перебігу епідемії тільки за умови, що число людей, які вже мають імунітет буде складати близько 70 %”, – наголосив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

За інформацією обласного лабораторного центру, число лабораторно підтверджених випадків в області сягнуло 56202 осіб. 46028 жителів краю вже подолали хворобу.