Більше тисячі людей бореться з COVID-19 на Тернопільщині.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. 146 хворих – у важкому стані та потребують кисневої підтримки.

За інформацією обласного центру контролю хвороб, на Тернопільщині спостерігаються негативні тенденції із COVID-19: більшає хворих, а також зростає показник летальності. «У нас зростають показники інтенсивності захворюваності, зростає динаміка госпіталізацій, це ті критерії, які за постановою відповідають за належність до тої чи іншої зони. З понеділка ми переходимо у жовту зону. Це обумовлює роботу шкіл. Відповідно до постанови Кабміну, школи, у яких колектив вакцинований на 80%, можуть продовжувати навчатися очно. Якщо немає такого рівня вакцинації, то школи будуть працювати дистанційно, це також і зміни у заробітній платі. Також це певні незручності для батьків», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Лікарі наголошують: від хвороби захищає вакцинація. Імунізуватися можна у 15-ти центрах масової вакцинації, які діють у різних районах області.