Власники авто нехтують елементарними правилами збереження майна, натомість автокрадії продовжують проникати в салони транспортних засобів.

Відсутність чималих коштів: таку неприємність виявив уранці мешканець Чортківського району. З його машини, яку припаркував на ніч поблизу приватного будинку, зникла сумка. Необережність вартувала потерпілому 28 тисяч гривень – саме таку суму він залишив в салоні автомобіля і не замкнув його.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження.