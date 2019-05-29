На Гусятинщині не розминулося два автомобіля.

Аварія трапилася 29 травня близько десятої години. На місце дорожньо-транспортної пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

За інформацією поліції, на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече зіткнулися ВАЗ-2109 та Peugeot 407. Трьох людей карета швидкої доправила до лікарні.

У кермувальника “Жигулів” підозра на перелом ноги, у його пасажирки ймовірно переламана ключиця. З травмами госпіталізували до медзакладу і водія іномарки.

Причину аварії встановить слідство. Одна з версій автопригоди – порушення правил дорожнього руху і виїзд на зустрічну смугу.