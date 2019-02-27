На Тернопільщині взялися за спорудження нових амбулаторій

27/02/2019 Розмір тексту:

Дев’ятнадцять нових амбулаторій зводять на Тернопільщині, – повідомив начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук. Завершити спорудження нових медичних закладів обіцяють влітку цього року.

Як повідомили в облдержадміністрації, на Тернопільщині працює 215 амбулаторій, понад 700 ФАПів, 20 центрів первинної медико-санітарної допомоги. До кінця року в області планують спорудити 19 нових амбулаторій, а в 45-ти провести капітальні ремонті. Роботи здійснюють в рамках реформи системи охорони здоров’я.

«Цього року буде проведено реконструкцію у 35-ти амбулаторіях, в 45-ти планується капітальний ремонт. Ми силами управління наразі будуємо 19 нових амбулаторій. Ми їх споруджуємо з нуля. Ми на себе взяли цю відповідальність і плануємо завершити будівництво деяких закладів уже на початку цього літа. Окрім цього, в рамках медичної реформи у 2018-му році половину наших лікарень перейшли в роботу некомерційних неприбуткових підприємств, тобто вони почали працювати в зовсім іншому юридичному статусі», – зазначив Володимир Богайчук.

Нагадаємо, на Тернопільщині понад 70% жителів вже обрали свого сімейного лікаря. Процес підписання декларацій продовжується.

Софія Романська