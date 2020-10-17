Перевірки субсидіантів проведуть на старті опалювального сезону.

Про це попередили у Міністерстві соціальної політики України. Таким чином соціальні інспектори планують виявити нелегальних користувачів субсидій.

Минулого року українці неправомірно використали субсидії на 32 мільйони гривень. Ці кошти нелегальні субсидіанти повернули до бюджету. Як повідомили у департаменті соціального захисту населення області, жителі Тернопільщини неправомірно використали два мільйони гривень.

“Перевірки виявлять, хто використовує субсидію неправомірно. Таким особам доведеться повернути використані кошти. Звісно, вони матимуть можливість відстоювати себе у суді. Минулого року під час перевірок у нас були виявлені люди, які користувалися субсидіями неправомірно. Вони повернули назад до бюджету близько двох мільйонів гривень. Щоб з вами не трапилася така ситуація, завжди вказуйте правдиві дані у деклараціях”.

Додамо, умови призначення субсидій залишаються незмінними. Охочим отримати їх, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення, заповнити декларацію та написати відповідну заяву.