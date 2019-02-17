На Тернопільщині вже підкуповують виборців?

17/02/2019 Розмір тексту:

До Монастириського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що нібито у райцентрі невідомі особи за грошові кошти збирають підписи за кандидатів у Президенти України.

Слідчо-оперативна група виїхала на місце події, поспілкувалися з місцевими жителями, однак осіб, які б займалися незаконною діяльністю не виявили.

Про це повідомляють в Головному управлінні Національної поліції.

Відомості за повідомленням поліцейські внесли в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.