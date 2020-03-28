У Тернопільській міській дитячій лікарні переюуває шестеро пацієнтів, хворих на COVID-19. Четверо з них – діти.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Сьогодні COVID-19 підтвердили ще в двох дітей та мами з Монастириського району. Вони знаходяться в інфекційному відділенні. Дітям 13 і 14 років, їх стан середньо-важкий, стан мами – відносно-задовільний.

Також в інфекційному відділенні знаходиться одинадцятирічна дитина та її мама з Монастириського району. Стан хворих – відносно-задовільний.

В реанімаційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні проходить лікування дитина, якій 1,5 роки, з Кременецького району. У неї підтвердили COVID-19. Стан дитини – важкий-стабільний, підтверджена пневмонія. Ймовірне джерело інфікування – родич, який повернувся з Польщі.

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