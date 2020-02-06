Майже три з половиною тисячі хворих на рак виявили на Тернопільщині минулого року. Тенденції щодо цього захворювання негативні, оскільки у 2019-му році рівень захворюваності зріс на 2,6%.

Найвищі показники захворюваності у місті Тернополі, Козівському, Підгаєцькому, Гусятинському районах. У жінок найчастіше виявляли рак молочної залози, у чоловіків переважали злоякісні утворення у легенях, – розповідає головний експерт управління охорони здоров’я ОДА Леонід Шкробот. За інформацією регіонального канцер-реєстру в 2019 році в області зареєстровано 3482 нових випадків раку (в 2018 році – 3418 випадків).

«У популяції жіночого населення зареєстровано 1716 випадків злоякісних новоутворень. В структурі захворюваності жіночого населення в 2019 році провідні місця зайняли: рак молочної залози – 20,5%, немеланомні захворювання шкіри – 13,7%, рак тіла матки – 10,0%, рак ободової кишки – 6,2%, рак шийки матки – 6,1%. Серед чоловіків зареєстровано 1766 випадків злоякісних новоутворень. Найпоширенішими в структурі захворюваності серед чоловічого населення в 2019 році є злоякісні новоутворення легень – 17,3%, передміхурової залози – 12,6%, немеланомні захворювання шкіри – 10,2%, ободової кишки – 7,0% та шлунка – 6,4%».

Через рак у минулому році на Тернопільщині померло 1674 особи, з них – 1019 чоловіків та 655 жінок. Показник смертності становить 160,6 на 100 тис. населення. Втім, рівень смертності, порівняно з 2018 роком, знизився на 6,5%. Лікарі пов’язують це з вчасною діагностикою хвороби в деяких випадках і закликають жителів краю регулярно проходити медичні обстеження.

Софія Романська