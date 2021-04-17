Саджанці Лесиної груші висадили на Тернопільщині. Деревця ростимуть біля пам’ятника видатній поетесі у селі Миролюбівка.

Грушу у садибі Косачів у Колодяжному посадила сестра Лесі Українки Ізидора. Нині дереву понад 120 років. Щоб вберегти пам’ять про Лесину грушу, шанувальники творчості поетеси вирішили зробити щепи та розповсюдити їх по Україні.

«Спільно ми вирішили зберегти пам’ять про рід Лесиної груші і запропонували адміністрації музею нарізати гілочок. Потім ми прищепили їх на груші дички. Щепи прижилися. І через рік, напередодні Дня пам’яті Лесі Українки, ми посадили саджанці на Волині, а згодом і в усіх містах, які пов’язані із Лесею Українкою та її родиною», – каже координаторка акції «Із минулого в майбуття» Людмила Приймачук.

Започаткував ініціативу “Лесина груша” редактор журналу «СонцеСад» Остап Михаць. Ідею підтримали у більшості регіонів України. Відтепер ростимуть саджанці Лесиної груші і на Тернопільщині.