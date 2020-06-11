Величезний град випав учора у Збаразькому районі. Його розмірі нагадували курячі яйця, – кажуть місцеві жителі.

“Наша грядка була вкрита градом, як снігом. Давно такого не було. Град нагадував курячі яйця. Ми хвилювалися за городину. Але, на щастя, обійшлося. А в наших сусідів сильний вітер зірвав дах з теплиці. А град понищив щойно висаджені помідори”, – каже жителька Збаразького району Ольга Зубик.

Не оминув град і Кременеччину. Там через стихію деякі населені пункти залишилися без електроенергії. “Був невеликий град і дуже сильна гроза. Зараз небезпечні грози, з сильною блискавкою. В нас вимкнулася електроенергія. Але, на щастя, все швидко відновили”, – додає жителька села Горинка Галина Бик.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, грози і град ймовірні на Тернопільщині до кінця тижня. А за попередніми прогнозами, нестійкі погодні умови спостерігатимуться до середини місяця.

Софія Романська