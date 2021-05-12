СБУ заблокувала у Тернопільській і Львівській областях діяльність міжрегіонального організованого угруповання, яке займалося виготовленням і збутом психотропів та прекурсорів.
Щомісяця ділки реалізовували майже 2 кг «товару» на 700 тис. грн за цінами чорного ринку.
За попередніми даними слідства, наркобізнес організували троє жителів західних регіонів. У власних помешканнях вони облаштували підпільні лабораторії, де синтезували амфетамін. Готову «продукцію» учасники групи збували через власні зв’язки.
Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці вилучили:
– лабораторне обладнання для виготовлення психотропів;
– амфетамін, пігулки MDMA, гашиш, марихуану і 4 літри забороненої речовини «амальгама»;
– понад 2 кг фенілнітропропену (прекурсор, що використовується для виготовлення психотропних речовин).
Вилучені предмети і речовини направлено на експертизу.
Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.
Заходи із викриття зловмисників проводило Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.
Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістюУСБУ в Тернопільській області
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