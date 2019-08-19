Під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області при розслідуванні кримінального провадження припинено діяльність двох підпільних цехів з виготовлення та збуту алкогольних напоїв.

Як повідомляють у прес-служба прокуратури Тернопільської області, під час санкціонованих судом обшуків вилучено 740 літрів спирту, 1920 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (коньяків, настоянок, горілки), більше 10 тисяч літрів спиртовмісної рідини-сировини, із вмістом спирту 15-25 об’ємних одиниць.

Також вилучено обладнання для незаконного виготовлення спирту шляхом перегонки (ректифікації) спиртовмісної рідини, обладнання для виготовлення контрафактних алкогольних напоїв, обладнання для змішування, очищення та перекачування спиртосуміші та її розливу, значна кількість порожньої тари, есенції, які додавались у спиртосуміш при виготовленні фальсифікованих наливок та коньяку.

Обладнання для виробництва спирту, виготовлене одним із фігурантів кримінального провадження, дозволяло в умовах підпільного цеху отримувати контрафактну продукцію, у якій об’ємна частка спирту становила 93-95 відсотків.

Загалом, з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму близько 2 млн грн.